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Под Иркутском произошёл крупный пожар в мебельном цехе

Происшествия, 
Из здания вынесли 12 кислородных и углекислотных баллонов

Возгорание в производственном здании по сборке мебели произошло по улице Промышленной в посёлке Марково Иркутского района около 4 утра.

На момент прибытия первого подразделения пожарных кровля складских помещений на площади более 2000 квадратных метров была охвачена огнём. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. Из производственных помещений вынесли 12 кислородных и углекислотных баллонов.

На ликвидацию крупного пожара в складском помещении было задействовано 53 человека и 17 единиц техники.

- Основная пожарная нагрузка пришлась на мебельный склад: в здании находилось много материалов повышенной горимости, что способствовало быстрому распространению огня на большие площади. Кровля строения покрыта битумом под металлическим скатом, что также стало причиной стремительного распространения огня и затруднения доступа к очагу пожара, - уточнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов.

Для подачи огнетушащей смеси пожарным пришлось разбирать часть крыши. Осложняло обстановку удаление естественного водоисточника - были протянуты две магистральные линии порядка километра от ближайшего карьера.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, были задействованы дополнительные силы.

К 10 часам утра огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Произошло частичное обрушение кровли, площадь пожара составила более 8 тысяч квадратных метров.

На месте работала передвижная лаборатория - в образцах проб воздуха превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявили. Угрозы для жизни населения нет. Информация о погибших и пострадавших не поступала. На данный момент производится проливка и разбор строительных конструкций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
пожар
 
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