В Иркутской области конфисковали 140 кг морских деликатесов



4 ноября в Слюдянке полицейские задержали фуру со 140 кг нелегальных морских деликатесов. Среди 20 тонн задекларированной свежемороженой рыбы проверяющие обнаружили нестандартные коробки и упаковки. В них оказались полукилограммовые банки с икрой и клешни моллюсков, которые перевозились без документов.



Нелегальный груз – 60 килограммов чёрной икры, 20 килограммов красной икры и 60 килограммов клешней краба – пытались провезти из Владивостока в Москву в многотонной фуре, гружённой замороженным гольцом.







31-летний водитель большегруза привлечён к административной ответственности за отсутствие товарно-транспортных документов и нарушение ветеринарных правил с наложением штрафа.



Весь подозрительный груз передан на хранение до выяснения обстоятельств происхождения и принятия правового решения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

