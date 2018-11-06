В Иркутске поймали похитителей сейфа с золотом





Как сообщал «Байкал-Dailу», 30 сентября в Братске неизвестные проникли в торговый центр, где находится ломбард и ювелирный магазин. Преступники похитили из помещения сейф с ювелирными изделиями. Ущерб, причинённый владельцу торговой точки, превысил 3 миллиона рублей. В числе похищенного имущества были сотни различных украшений, а также наличные деньги.



Следственно-оперативные мероприятия позволили выйти на след злоумышленников и установить, что в группу входили пять человек: четверо жителей Иркутска и братчанин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.







Участники похищения, молодые люди в возрасте от 28 до 36 лет, ранее к уголовной ответственности не привлекались. У них обнаружили сейф и большую часть похищенных ювелирных изделий. Их изъяли и приобщили в качестве вещественных доказательств к уголовному делу.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 4, пункт «б» УК РФ (кража, совершённая в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

