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В Иркутске поймали похитителей сейфа с золотом

Происшествия, 
В сейфе было денег и золота на три миллиона

Как сообщал «Байкал-Dailу», 30 сентября в Братске неизвестные проникли в торговый центр, где находится ломбард и ювелирный магазин. Преступники похитили из помещения сейф с ювелирными изделиями. Ущерб, причинённый владельцу торговой точки, превысил 3 миллиона рублей. В числе похищенного имущества были сотни различных украшений, а также наличные деньги.

Следственно-оперативные мероприятия позволили выйти на след злоумышленников и установить, что в группу входили пять человек: четверо жителей Иркутска и братчанин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


Участники похищения, молодые люди в возрасте от 28 до 36 лет, ранее к уголовной ответственности не привлекались. У них обнаружили сейф и большую часть похищенных ювелирных изделий. Их изъяли и приобщили в качестве вещественных доказательств к уголовному делу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 4, пункт «б» УК РФ (кража, совершённая в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
кража
 
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