Мужчина спал, когда случился пожар
Накануне, 30 октября, в 14.53 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Чкалова в Улан-Удэ горит квартира в пятиэтажном доме.
На момент прибытия первого подразделения шёл дым из окна квартиры на 3 этаже, было слабое задымление в подъезде. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно эвакуировались из квартир, расположенных на верхних этажах.
Во время тушения был обнаружен 72-летний мужчина. В бессознательном состоянии его вынесли на воздух. В 15.26 медики констатировали смерть пострадавшего. Причиной трагедии стало позднее обнаружение возгорания. Во время пожара пенсионер спал. Пожар произошёл из-за неосторожности при курении.
Также в огнём была повреждена мебель, домашние вещи. Огонь потушили 15.23. На ликвидацию пожара было задействовано 11 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник в Бичурском районе Бурятии в огне сгорели мать и двое сыновей. Причиной также стала неосторожность при курении.
В Улан-Удэ на пожаре погиб пенсионер
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