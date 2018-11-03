В Бурятии ещё два человека погибли на пожаре

Свечи и алкоголь
Сегодня ночью на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании трёхквартирного жилого дома в посёлке Юбилейный Баргузинского района. На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались.
В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили трупы 53-летнего мужчины и 78-летней женщины без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как стало известно «Байкал-Dailу», причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, а именно – свечи.
– Мужчина и женщина в момент пожара были в состоянии алкогольного опьянения, – уточнили «Байкал-Dailу» в агентстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике зафиксирован всплеск гибели людей из-за сигарет. Накануне в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии на пожаре погиб мужчина. Днём ранее аналогичная трагедия произошла в селе Иволгинск. Также из-за непотушенной сигареты скончался пенсионер в Улан-Удэ. 28 октября на пожаре в Бичурском районе погибли пожилая женщина и двое её взрослых сыновей.
Соблюдать меры безопасности
Каждый четвёртый пожар в республике происходит по причине неосторожного обращения с огнём, с начала года зафиксировано 232 случая.
Пожарные напоминают жителям быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу – всё это может обернуться большой бедой.
Крайне опасно курить лёжа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, отсюда и возгорание. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги, или погибает, отравившись ядовитым дымом.
Если же пожар возник, нужно немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону – «101».
Сегодня ночью на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании трёхквартирного жилого дома в посёлке Юбилейный Баргузинского района. На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались.
В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили трупы 53-летнего мужчины и 78-летней женщины без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как стало известно «Байкал-Dailу», причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, а именно – свечи.
– Мужчина и женщина в момент пожара были в состоянии алкогольного опьянения, – уточнили «Байкал-Dailу» в агентстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике зафиксирован всплеск гибели людей из-за сигарет. Накануне в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии на пожаре погиб мужчина. Днём ранее аналогичная трагедия произошла в селе Иволгинск. Также из-за непотушенной сигареты скончался пенсионер в Улан-Удэ. 28 октября на пожаре в Бичурском районе погибли пожилая женщина и двое её взрослых сыновей.
Соблюдать меры безопасности
Каждый четвёртый пожар в республике происходит по причине неосторожного обращения с огнём, с начала года зафиксировано 232 случая.
Пожарные напоминают жителям быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу – всё это может обернуться большой бедой.
Крайне опасно курить лёжа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, отсюда и возгорание. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги, или погибает, отравившись ядовитым дымом.
Если же пожар возник, нужно немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону – «101».