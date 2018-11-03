В Бурятии ещё два человека погибли на пожаре



В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили трупы 53-летнего мужчины и 78-летней женщины без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Каждый четвёртый пожар в республике происходит по причине неосторожного обращения с огнём, с начала года зафиксировано 232 случая.



Пожарные напоминают жителям быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу – всё это может обернуться большой бедой.



Крайне опасно курить лёжа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, отсюда и возгорание. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги, или погибает, отравившись ядовитым дымом.



Если же пожар возник, нужно немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону – «101».



Сегодня ночью на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании трёхквартирного жилого дома в посёлке Юбилейный Баргузинского района. На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались.