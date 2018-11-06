Тройное ДТП произошло в Улан-Удэ

Водитель «Хонды» вылетел на полосу встречного движения
4 ноября в 22:11 произошло тройное ДТП в Октябрьском районе Улан-Удэ. В двух километрах от посёлка Вахмистрово 31-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения.
После этого водитель совершил столкновение с автомобилем «Тойота Витц», за рулём которой был 22-летний водитель. Затем «Хонда» столкнулась с «Тойотой Калдиной», которой управлял 33-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД республики.
В результате ДТП серьёзно пострадал водитель «Тойоты Калдины». Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом бедра справа, травматический шок. Пострадавшего доставили в БСМП.
Водитель «Хонды» вылетел на полосу встречного движения
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