В Иркутской области ОПГ выудила с предприятия 50 млн

Предварительным следствием установлено, что в августе текущего года рейдеры незаконным путём пыталась завладеть имуществом, расположенным на территории транспортно-логистического комплекса в посёлке Мегет Ангарского городского округа.







- В августе в дежурную часть полиции поступило сообщение о проникновении группы мужчин на территорию транспортно-логистического комплекса. Они демонстрировали документы о праве распоряжаться находящимся имуществом по своему усмотрению и называли себя единственным арендаторами, которым зарегистрированное иностранное юридическое лицо предоставило неограниченные полномочия по владению и пользованию предприятием. Вскоре его работа была блокирована, а значительная часть продукции и металлоконструкций, стоимостью порядка 50 млн. рублей, похищена, - уточняет пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере), сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.Во время спланированной операции полицией, ФСБ и Росгвардией предполагаемые рейдеры, в том числе их лидер, были задержаны.В настоящее время четырём фигурантам предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.