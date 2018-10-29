В Улан-Удэ в ДТП погибла девушка

Авария произошла на «зебре»
Накануне вечером? 28 октября, 20-летний водитель за рулём «Рено Логан» сбил 22-летнюю девушку. ДТП случилось в 105 квартале на «зебре».
От полученных травм пешеход погиб на месте.
Всего с начала 2018 года в Улан-Удэ произошло 396 ДТП. В них погибло 14 человек, травмировано - 513 человек., сообщается в оперативной сводке по городу.
Авария произошла на «зебре»
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