В Улан-Удэ в ДТП погибла девушка









Накануне вечером? 28 октября, 20-летний водитель за рулём «Рено Логан» сбил 22-летнюю девушку. ДТП случилось в 105 квартале на «зебре».От полученных травм пешеход погиб на месте.Всего с начала 2018 года в Улан-Удэ произошло 396 ДТП. В них погибло 14 человек, травмировано - 513 человек., сообщается в оперативной сводке по городу.