В Бурятии ОПГ «чёрных лесорубов» заготовила деревьев на 7 млн

Они заготовили около семисот кубометров древесины



Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконными рубками в Баргузинском районе на особо охраняемой природной территории озера Байкал.



Установлено, что 43-летний предприниматель вместе с двумя местными жителями 41 и 32 лет под видом легальной деятельности вырубал деревья в Усть-Баргузинском и Баргузинском лесничествах. Для этого «чёрные лесорубы» изготовили специальное приспособление для клеймения лесных насаждений и с его помощью помечали заготовленные деревья, создавая видимость легальной заготовки.



Необходимо отметить, что все участники организованной группы ранее судимы за аналогичные преступления.



Всего злоумышленники заготовили более 678 кубометров сосны и 16 кубометров лиственницы. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около семи миллионов рублей.



Возбуждено семь уголовных дел по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Уголовные дела объединены в одно производство.



Имущество организатора ОПГ арестовали на сумму около шести миллионов рублей. Он находится под домашним арестом. Двое других фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.



В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в Баргузинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до семи лет лишения свободы.

