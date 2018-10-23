Они заготовили около семисот кубометров древесины
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконными рубками в Баргузинском районе на особо охраняемой природной территории озера Байкал.
Установлено, что 43-летний предприниматель вместе с двумя местными жителями 41 и 32 лет под видом легальной деятельности вырубал деревья в Усть-Баргузинском и Баргузинском лесничествах. Для этого «чёрные лесорубы» изготовили специальное приспособление для клеймения лесных насаждений и с его помощью помечали заготовленные деревья, создавая видимость легальной заготовки.
Необходимо отметить, что все участники организованной группы ранее судимы за аналогичные преступления.
Всего злоумышленники заготовили более 678 кубометров сосны и 16 кубометров лиственницы. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около семи миллионов рублей.
Возбуждено семь уголовных дел по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Уголовные дела объединены в одно производство.
Имущество организатора ОПГ арестовали на сумму около шести миллионов рублей. Он находится под домашним арестом. Двое других фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в Баргузинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до семи лет лишения свободы.
В Бурятии ОПГ «чёрных лесорубов» заготовила деревьев на 7 млн
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