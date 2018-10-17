В Улан-Удэ разыскивают мужчину, укравшего перфоратор и куртку

Преступления он совершил в один день



Полицейские разыскивают злоумышленника, который 15 октября около 10:15 украл женскую куртку из бутика на втором этаже Центрального рынка в Улан-Удэ. Спустя 2,5 часа тот же самый мужчина украл перфоратор у рабочих, которые делали ремонт на остановке «Саяны». Общий ущерб составил около 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы подозреваемого: европейской внешности, на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см.



Был одет: куртка синяя с тёмными рукавами и капюшоном, брюки спортивные тёмные, шапка чёрного цвета, кофта тёмная с надписью белого цвета. При себе имел спортивную сумку.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8 (3012) 21-02-02, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).

