В Улан-Удэ ищут вора, снявшего с карты 83 тысячи

Банковскую карту он украл в ходе совместного распития спиртного
Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже крупной суммы со счёта жительницы одного из ДНТ Советского района.
Установлено, что в ходе совместного распития спиртного злоумышленник сначала похитил банковскую карту горожанки, а после через банкомат в помещении АЗС на улице Енхорской снял с неё около 83 тысяч рублей.
Преступление было совершено 21 сентября.
Увидев ряд пришедших на телефон смс-оповещений о снятии средств, потерпевшая обратилась в полицию.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Всех, кто узнал гражданина на видео или располагает информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 21-02-02 или 102 (112), сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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