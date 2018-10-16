В Улан-Удэ ищут вора, снявшего с карты 83 тысячи

Банковскую карту он украл в ходе совместного распития спиртного





Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже крупной суммы со счёта жительницы одного из ДНТ Советского района.Установлено, что в ходе совместного распития спиртного злоумышленник сначала похитил банковскую карту горожанки, а после через банкомат в помещении АЗС на улице Енхорской снял с неё около 83 тысяч рублей.Преступление было совершено 21 сентября.Увидев ряд пришедших на телефон смс-оповещений о снятии средств, потерпевшая обратилась в полицию.В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.Всех, кто узнал гражданина на видео или располагает информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 21-02-02 или 102 (112), сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.