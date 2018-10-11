В Иркутской области заблудившаяся пенсионерка не утонула в болоте

Женщина плутала по лесу всю ночь



На имя начальника Главного управления МВД России по Иркутской области поступило благодарственное письмо от жительницы посёлка Новая Игирма Нижнеилимского района. Женщина написала, что благодаря чуткости и неравнодушию полицейских ей удалось выбраться из глухой тайги.



Инцидент произошёл в конце сентября этого года. Ольга Тарасова уехала с соседями в лес собирать грибы. Оказавшись в незнакомом лесу, пенсионерка зашла слишком далеко, потеряла из виду знакомых, растерялась и не смогла выйти на автодорогу к населённому пункту. Долгое время мобильная связь не работала, но позже пенсионерка смогла дозвониться до знакомой и попросила сообщить в полицию. Свои координаты местонахождения она назвать не могла.



Сообщение было принято сотрудником дежурной части пункта полиции Александром Коноваловым, который сразу же организовал поиск пропавшей женщины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были сформированы две группы из числа полицейских, которые незамедлительно выехали на место происшествия. Евгений Астафьев и Максим Неминущий отправились в лес ночью, не представляя, где найти. Поиски продолжались всю ночь.



По пути следования они включали сигнальное громкоговорящее устройство для того, чтобы на звуки сирены пропавшая женщина могла выйти. Инспекторы на патрульном автомобиле объезжали при этом просёлочные дороги в районе места пропажи пожилой женщины. Доехав до конца дороги, офицеры направились на пешие поиски и периодически подавали сигналы свистком.



В это время Ольга Владимировна тщетно искала в темноте выход из леса, попала в болото, из которого чудом выкарабкалась, но до утра навряд ли бы дожила, поскольку у неё уже не было сил идти дальше. После очередного сигнала полицейские услышали в лесном массиве отклик пенсионерки и нашли её после семи часов поиска.



Благодарная жительница отметила оперативность и профессионализм правоохранителей:



- Каково же было моё удивление и радость, когда увидела свет фонарей. Двое отважных парней Евгений и Максим помогли мне и вывели меня из непролазной чащи на дорогу, где нас встречали ещё двое моих спасителей - Сергей и Александр. Они окружили меня заботой и вниманием. Сотрудники полиции спасли мою жизнь, рискуя своей собственной. Они продолжают славные традиции советской милиции. Настоящие герои! Прошу наградить моих спасителей. Спасибо им за оказанную помощь и добросовестное исполнение служебных обязанностей! – пишет Ольга Владимировна.



Накануне руководство ОМВД России по Нижнеилимскому району поощрило отважных полицейских за профессионализм и вовремя оказанную помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

