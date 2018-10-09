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Улан-удэнец устроил тройное ДТП и тут же напился

Улан-удэнец устроил тройное ДТП и тут же напился
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока участники аварии фиксировали произошедшее, виновник успел выпить

Сегодня, 9 октября, около 12 часов дня на улице Ботаническая перед остановкой «Мегатитан» в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Виновником стал водитель «Ниссан AD», ехавший в сторону проспекта Автомобилистов. Он врезался во впереди идущую «Хонду CRV», которую по инерции откинуло на «Хонду Аккорд».

Водители не получили травм, однако у автомобилей остались серьёзные вмятины. 




Пока водители обсуждали всю нюансы и оформляли ДТП, на место приехал эвакуатор. Он забрал «Ниссан» виновника аварии, который после столкновения оказался не на ходу. Эвакуатор забрал автомобиль в нарушение правил, не дожидаясь сотрудников ГИБДД. Согласно процедуре, автоинспекторы должны осмотреть автомобиль виновника ДТП перед эвакуацией.

Как выяснил «Байкал-Daily», эвакуатор повёз машину прямо к дому владельца.

Сам водитель «Ниссана» вернулся на место минут через 40. На удивление остальных участников аварии, которые продолжали оформление документов, мужчина уже был в состоянии алкогольного опьянения. При этом в момент ДТП водитель точно был трезв. Очевидцы сочли, что он напился с горя. 





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