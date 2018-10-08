В Улан-Удэ грузовик снёс легковушку (видео)













ДТП произошло при выходе «Шакмана» со средней полосы в сторону Богатырского моста. Справа от него двигалась «Тойота Краун», которую грузовик протаранил при перестроении. Легковушку от удара развернуло. Левый бок «Тойоты» оказался сильно помят. ДТП произошло при выходе «Шакмана» со средней полосы в сторону Богатырского моста. Справа от него двигалась «Тойота Краун», которую грузовик протаранил при перестроении. Легковушку от удара развернуло. Левый бок «Тойоты» оказался сильно помят.

















По словам очевидцев, водитель грузовика не признавал свою вину. Впрочем, момент аварии попал на видеорегистратор очевидца, так что ДТП оказалось задокументировано. По словам очевидцев, водитель грузовика не признавал свою вину. Впрочем, момент аварии попал на видеорегистратор очевидца, так что ДТП оказалось задокументировано.









В воскресенье, 7 октября, около 16 часов произошло ДТП на круговой развязке в Улан-Удэ. Аварию устроил водитель многотонного грузовика «Шакман», который буквально снёс легковую «Тойоту Краун».