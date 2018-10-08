08 Октября

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В Улан-Удэ грузовик снёс легковушку (видео)

В Улан-Удэ грузовик снёс легковушку (видео)
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель грузовика «Шакман» отказывался признавать вину

В воскресенье, 7 октября, около 16 часов произошло ДТП на круговой развязке в Улан-Удэ. Аварию устроил водитель многотонного грузовика «Шакман», который буквально снёс легковую «Тойоту Краун».




ДТП произошло при выходе «Шакмана» со средней полосы в сторону Богатырского моста. Справа от него двигалась «Тойота Краун», которую грузовик протаранил при перестроении. Легковушку от удара развернуло. Левый бок «Тойоты» оказался сильно помят. 





По словам очевидцев, водитель грузовика не признавал свою вину. Впрочем, момент аварии попал на видеорегистратор очевидца, так что ДТП оказалось задокументировано. 


ДТП
 
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