В Бурятии ребёнок получил травму головы, упав с качели в детсаду

2-летний мальчик остался без присмотра воспитателя



1 июня 2018 года во время утренней прогулки на территории дошкольного учреждения «Барской детский сад «Берёзка» 2 категории» 2-летний сын жительницы Мухоршибирского района упал с качели и получил травму головы.



Мальчик две недели пролежал в хирургическом отделении Мухоршибирской центральной районной больницы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица».



- По результатам расследования, проведённого комиссией образовательной организации, сделан вывод о том, что ребёнок получил травмы по вине воспитателя, оставившей детей без присмотра, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Мама ребёнка обратилась в прокуратуру с требованием взыскать моральный вред с организации. В свою очередь, прокурор обратился в суд с аналогичным иском.



- Решением Мухоршибирского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей, - заключают в ведомстве.



Решение суда не вступило в законную силу.

