Иркутянин стащил телефон с прилавка магазина «Школьник»

Жителей просят помочь в поисках



28 июля около 15 часов в отдел полиции обратилась 44-летняя иркутянка с заявлением о том, что несколько часов назад неизвестный, находясь в магазине «Школьник», путём свободного доступа тайно похитил сотовый телефон с прилавка.



В данном происшествии подозревается: мужчина среднего роста, на вид 50-60 лет, европейский тип лица, среднего телосложения, волосы короткие, седые. Был одет: футболка синего цвета, брюки тёмные.



Граждан, что-либо знающих о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в отдел полиции по телефону дежурной части: 8 (3952) 24-11-81, либо 02, 112 - с мобильного телефона.



На территории Иркутска продолжают фиксироваться факты краж различных видов. Как правило, злоумышленники действуют в местах массового скопления граждан – в крупных торговых центрах, местах уличной торговли, на остановках общественного транспорта.



Полицейские призывают граждан быть особенно внимательными в таких местах, а также не хранить цифровой PIN-код рядом с платёжной картой и быть особенно бдительным в переполненном транспорте, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

