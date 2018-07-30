Интерпол нашёл 5 угнанных машин в Иркутской области

Автомобили пропали в разных частях России 15 лет назад



В июле сотрудники национального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области в ходе взаимодействия с иностранными коллегами выяснили прошлое пяти автомобилей с изменёнными идентификационными номерами. Стали известны исходные данные агрегатов и прежние владельцы авто.



В сибирском регионе оказались автомобили, пропавшие в разных частях России. Так в областном центре обнаружена «Тойота Карина», похищенная 15 лет назад во Владивостоке, а в Усолье-Сибирском найден «Ленд Крузер» сотой модели, более 10 лет назад ставший объектом имущественного преступления в Санкт-Петербурге.



Кроме того, в Иркутске с перебитыми номерами узлов и агрегатов обнаружены угнанная в Ангарске «Тойота Аллекс» и похищенный в одном из районов Иркутска кроссовер «Тойота Рав-4».



Так же в результате работы Интерпола из соседнего региона в Приангарье вернётся «Тойота-Аллион». Её в 2011 году угнали у жительницы Черемхово, после чего машина была обнаружена в Красноярском крае с изменёнными идентификационными номерами.



В настоящее время транспортные средства находятся на арестплощадках и в ближайшем будущем будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших иномарки.



Приангарье ежегодно занимает лидирующие позиции в стране по выявлению машин, находящихся в федеральном розыске. Всего с начала этого года сотрудниками Интерпола в Иркутской области найдено более 30 таких автомобилей.



Вместе с тем, полиция призывает автовладельцев позаботиться о вопросах имущественной безопасности, установив современные автомобильные охранные комплексы и противоугонные системы.



Чтобы обезопаситься от приобретения подержанного автомобиля с поддельными номерами агрегатов, полицейские советуют, прежде чем заключить сделку купли-продажи, проверить транспортное средство, используя официальные онлайн-сервисы ГИБДД, ФССП, ФТС, реестр залогов, банки, реестр такси, данные страховых компаний, провести расшифровку VIN. Денежные средства в счёт оплаты за автомобиль рекомендуется передавать только после успешной постановки на учёт в ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.