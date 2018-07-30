Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июля

Грандиозная меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

29 Июля

Популярное

Интерпол нашёл 5 угнанных машин в Иркутской области

Происшествия, 
Автомобили пропали в разных частях России 15 лет назад

В июле сотрудники национального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области в ходе взаимодействия с иностранными коллегами выяснили прошлое пяти автомобилей с изменёнными идентификационными номерами. Стали известны исходные данные агрегатов и прежние владельцы авто.

В сибирском регионе оказались автомобили, пропавшие в разных частях России. Так в областном центре обнаружена «Тойота Карина», похищенная 15 лет назад во Владивостоке, а в Усолье-Сибирском найден «Ленд Крузер» сотой модели, более 10 лет назад ставший объектом имущественного преступления в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в Иркутске с перебитыми номерами узлов и агрегатов обнаружены угнанная в Ангарске «Тойота Аллекс» и похищенный в одном из районов Иркутска кроссовер «Тойота Рав-4».

Так же в результате работы Интерпола из соседнего региона в Приангарье вернётся «Тойота-Аллион». Её в 2011 году угнали у жительницы Черемхово, после чего машина была обнаружена в Красноярском крае с изменёнными идентификационными номерами.

В настоящее время транспортные средства находятся на арестплощадках и в ближайшем будущем будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших иномарки.

Приангарье ежегодно занимает лидирующие позиции в стране по выявлению машин, находящихся в федеральном розыске. Всего с начала этого года сотрудниками Интерпола в Иркутской области найдено более 30 таких автомобилей.

Вместе с тем, полиция призывает автовладельцев позаботиться о вопросах имущественной безопасности, установив современные автомобильные охранные комплексы и противоугонные системы.

Чтобы обезопаситься от приобретения подержанного автомобиля с поддельными номерами агрегатов, полицейские советуют, прежде чем заключить сделку купли-продажи, проверить транспортное средство, используя официальные онлайн-сервисы ГИБДД, ФССП, ФТС, реестр залогов, банки, реестр такси, данные страховых компаний, провести расшифровку VIN. Денежные средства в счёт оплаты за автомобиль рекомендуется передавать только после успешной постановки на учёт в ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
угон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии потушили два лесных пожара
В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, 30.07.2018
Лесопожарная обстановка в республике стабильна
Обчистивших офисы братчан нашли через 5 лет
Происшествия, 30.07.2018
Злоумышленники вскрыли сейфы, чтобы найти деньги
Житель Бурятии в приступе ярости резал жену на глазах детей
Житель Бурятии в приступе ярости резал жену на глазах детей
Происшествия, 30.07.2018
Причина странного поведения мужчины неизвестна
Объявленный в розыск по делу НПО Лавочкина адвокат нашёлся на Байкале
Объявленный в розыск по делу НПО Лавочкина адвокат нашёлся на Байкале
Происшествия, 30.07.2018
Гендиректора НПО им. Лавочкина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере


На пожаре в Чите сгорел 1,5-годовалый малыш
На пожаре в Чите сгорел 1,5-годовалый малыш
Происшествия, 30.07.2018
Во время трагедии ребёнок оставался дома один
В Бурятии сгорела крыша дома
В Бурятии сгорела крыша дома
Происшествия, 30.07.2018
Огонь потушили за 15 минут
Инкассатор в Бурятии присвоил 2,6 миллионов рублей
Инкассатор в Бурятии присвоил 2,6 миллионов рублей
Происшествия, 30.07.2018
Недостача обнаружилась во время бухгалтерской проверки 
Улан-удэнцы пять часов оставались без света
Улан-удэнцы пять часов оставались без света
Происшествия, 30.07.2018
Под отключение попал микрорайон Мясокомбинат 
В Улан-Удэ пьяный мужчина пострадал в горящем автомобиле
В Улан-Удэ пьяный мужчина пострадал в горящем автомобиле
Происшествия, 30.07.2018
Владельца автомобиля госпитализировали в больницу 
Спровоцировавший ДТП в Улан-Удэ байкер попал в больницу
Спровоцировавший ДТП в Улан-Удэ байкер попал в больницу
Происшествия, 30.07.2018
Мотоциклист сам стал виновником аварии, выехав на красный сигнал светофора 
В Иркутске пьяный водитель сбил 9 полицейских
В Иркутске пьяный водитель сбил 9 полицейских
Происшествия, 29.07.2018
Перед этим была погоня со стрельбой за другим водителем

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^