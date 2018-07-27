19-летний иркутянин с ножом ограбил сауну

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении







Следственными органами межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установлена причастность подозреваемого к разбойному нападению, совершённому в развлекательном комплексе.





14 июля в дежурную часть отдела полиции №6 обратилась 38-летняя гражданка с заявлением о том, что около четырёх часов ночи неизвестный преступник, находясь в помещении сауны, под угрозой применения оружия завладел мобильным телефоном и несколькими бутылками спиртного.





На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сыщики изъяли записи с камер наблюдения, опросили персонал заведения. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями был установлен и задержан предполагаемый злоумышленник. Им оказался нигде неработающий ранее судимый 19-летний иркутянин. При проведении обыска по месту жительства молодого человека, были изъяты и возвращены похищенные вещи.





В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.