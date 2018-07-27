Мужчина подозревается в нескольких нападениях
В Иркутске сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в совершении серии разбойных нападений и покушении на убийство.
Полицейские экипажа ППС во время патрулирования улиц города получили информацию о том, что в Центральном парке неизвестный напал на женщину и, угрожая ножом, похитил её смартфон. Подходящего под описание мужчину правоохранители заметили в районе улицы Декабрьских Событий. Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться.
Сержант Михаил Ботоев начал преследовать беглеца. В это время его напарник Алексей Иванов на служебном автомобиле заблокировал пути отступления. Михаил настиг убегавшего в одном из дворов. Чтобы остановить правонарушителя, зная, что тот может быть вооружён, сотруднику ППС пришлось применить физическую силу.
Доставленный в отдел полиции мужчина сознался в содеянном и рассказал, что напал на девушку с целью завладеть её телефоном для продажи. Сотрудники уголовного розыска установили его предполагаемую причастность к совершению аналогичного и ряда других противоправных деяний. В том числе нападении на женщину в Иерусалимском парке Иркутска 12 июля.
Сейчас с вероятным разбойником работают следователи СУ СК России по Иркутской области. Им предстоит выяснить все детали указанных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутянин с ножом отобрал смартфон у женщины
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении
Мужчина подозревается в нескольких нападениях
Пожар ликвидировали за 10 минут
Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей
Он хотел забрать у неё ценные вещи
Полицейские обнаружили плантацию в ходе операции «Мак»
Погиб заместитель генерального директора Ангарского химического комбината
Пожилые люди собирали дикоросы и заблудились
Одной из последних его записей было: «Лучше бы погиб я…»
Пострадавших в результате пожара нет
Деньги предназначались на снос аварийных домов
Драгоценности он хотел вывезти в Монголию
Наркотики им поставляла ангарчанка
Они заработали более 5 миллионов рублей
Ущерб составил 38 тысяч рублей