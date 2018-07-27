Иркутянин с ножом отобрал смартфон у женщины

Мужчина подозревается в нескольких нападениях



В Иркутске сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в совершении серии разбойных нападений и покушении на убийство.



Полицейские экипажа ППС во время патрулирования улиц города получили информацию о том, что в Центральном парке неизвестный напал на женщину и, угрожая ножом, похитил её смартфон. Подходящего под описание мужчину правоохранители заметили в районе улицы Декабрьских Событий. Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться.



Сержант Михаил Ботоев начал преследовать беглеца. В это время его напарник Алексей Иванов на служебном автомобиле заблокировал пути отступления. Михаил настиг убегавшего в одном из дворов. Чтобы остановить правонарушителя, зная, что тот может быть вооружён, сотруднику ППС пришлось применить физическую силу.



Доставленный в отдел полиции мужчина сознался в содеянном и рассказал, что напал на девушку с целью завладеть её телефоном для продажи. Сотрудники уголовного розыска установили его предполагаемую причастность к совершению аналогичного и ряда других противоправных деяний. В том числе нападении на женщину в Иерусалимском парке Иркутска 12 июля.



Сейчас с вероятным разбойником работают следователи СУ СК России по Иркутской области. Им предстоит выяснить все детали указанных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



