Сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колёсам
В Иркутске сотрудники ГИБДД устроили погоню за нетрезвым жителем Боханского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Около 4 часов ночи экипаж ГИБДД, находящийся на улице Сурнова, заметил автомобиль «ВАЗ 21074», который двигался на высокой скорости. Требования об остановке водитель «семёрки» проигнорировал и увеличил скорость. По пути следования лихач несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, в том числе и двигаясь по дороге с односторонним движением против установленного направления.
- Поскольку автомобилист мог своими действиями причинить вред жизни и здоровью граждан, в соответствии с законом «О полиции», госавтоинспекторы приняли решение применить табельное оружие, - поясняют в полиции.
Сперва стражи правопорядка сделали предупредительный выстрел в воздух. После сотрудники ГИБДД прострели колёса.
Благодаря этому удалось остановить водителя.
За рулём находился 23-летний ранее судимый житель деревни Херетин Боханского района. Молодой человек отказался пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие состояния опьянения. Всего в отношении задержанного составлено 5 административных протоколов за совершение грубых нарушений правил дорожного движения.
Водитель легкового автомобиля помещен в спецприёмник.
В Иркутске за пьяным водителем устроили погоню со стрельбой
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общая сумма похищенного составила более 3,5 млн рублей
Он утверждал, что услышал крики о помощи
Они вырубили леса на 500 тысяч рублей
Улан-удэнец ушёл из дома и не вернулся
Электроэнергия появилась ночью
Аварии произошли с разницей в несколько часов
Женщину с травмами госпитализировали в больницу
Пожилую женщину госпитализировали в больницу
Извергу показалось мало тех денег, что дала ему пенсионерка
Укрывали наркотики в банках спортивного питания
Его мучили подозрения в неверности жены, которую он приревновал к соседу
Высокий уровень рек усложняет поиски
Злоумышленника отправят за решётку на 16 лет
Женщина получила травмы
Мужчина получал крупные партии синтетического наркотика