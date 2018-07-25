В Иркутске за пьяным водителем устроили погоню со стрельбой

Сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колёсам



В Иркутске сотрудники ГИБДД устроили погоню за нетрезвым жителем Боханского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Около 4 часов ночи экипаж ГИБДД, находящийся на улице Сурнова, заметил автомобиль «ВАЗ 21074», который двигался на высокой скорости. Требования об остановке водитель «семёрки» проигнорировал и увеличил скорость. По пути следования лихач несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, в том числе и двигаясь по дороге с односторонним движением против установленного направления.



- Поскольку автомобилист мог своими действиями причинить вред жизни и здоровью граждан, в соответствии с законом «О полиции», госавтоинспекторы приняли решение применить табельное оружие, - поясняют в полиции.



Сперва стражи правопорядка сделали предупредительный выстрел в воздух. После сотрудники ГИБДД прострели колёса.



Благодаря этому удалось остановить водителя.



За рулём находился 23-летний ранее судимый житель деревни Херетин Боханского района. Молодой человек отказался пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие состояния опьянения. Всего в отношении задержанного составлено 5 административных протоколов за совершение грубых нарушений правил дорожного движения.



Водитель легкового автомобиля помещен в спецприёмник.



