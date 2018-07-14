В Улан-Удэ пенсионер на «Лэнд Крузере» врезался в легковушку

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне днём на улице Мокрова произошло ДТП. По словам очевидцев, пенсионер за рулём «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» протаранил седан.
Со слов свидетелей аварии, пожилой водитель не признаёт свою вину. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня на мосту «Бегущая лань» произошла необычная авария с участием такого же внедорожника. Там «Лэнд Крузер» буквально «встал» на «Хонду «Фит». По словам очевидцев, в обоих автомобилях были дети, но обошлось без пострадавших. Из-за ДТП образовалась длинная автомобильная пробка.