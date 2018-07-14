В Улан-Удэ пенсионер на «Лэнд Крузере» врезался в легковушку

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне днём на улице Мокрова произошло ДТП. По словам очевидцев, пенсионер за рулём «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» протаранил седан.

Со слов свидетелей аварии, пожилой водитель не признаёт свою вину. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

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