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В Улан-Удэ пенсионер на «Лэнд Крузере» врезался в легковушку

В Улан-Удэ пенсионер на «Лэнд Крузере» врезался в легковушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожилой мужчина не признаёт свою вину в ДТП

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне днём на улице Мокрова произошло ДТП. По словам очевидцев, пенсионер за рулём «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» протаранил седан. 



Со слов свидетелей аварии, пожилой водитель не признаёт свою вину. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.



Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня на мосту «Бегущая лань» произошла необычная авария с участием такого же внедорожника. Там «Лэнд Крузер» буквально «встал» на «Хонду «Фит». По словам очевидцев, в обоих автомобилях были дети, но обошлось без пострадавших. Из-за ДТП образовалась длинная автомобильная пробка.

А накануне в 102 квартале с разницей в полчаса произошло два ДТП, всего столкнулось 7 автомобилей. Аварии произошли недалеко от пешеходного перехода. 
ДТП
 
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