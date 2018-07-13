В тройном ДТП в Бурятии пострадал водитель

Сегодня ночью в посёлке Выдрино Кабанского района Бурятии произошло тройное ДТП. По словам очевидцев, столкнулись «Ниссан Мурано», «Ниссан Теана» и самосвал «ГАЗ 53», гружёный дровами.- «Мурано» выехал на полосу встречного движения и спровоцировал аварию, - рассказывают свидетели происшествия.

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