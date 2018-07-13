В тройном ДТП в Бурятии пострадал водитель

Сегодня ночью в посёлке Выдрино Кабанского района Бурятии произошло тройное ДТП. По словам очевидцев, столкнулись «Ниссан Мурано», «Ниссан Теана» и самосвал «ГАЗ 53», гружёный дровами.
- «Мурано» выехал на полосу встречного движения и спровоцировал аварию, - рассказывают свидетели происшествия.
По их словам, тяжело пострадал водитель «Мурано» - его увезли на «скорой», остальные участники аварии живы. На фото запечатлены искорёженные автомобили и дрова, вылетевшие из помятого кузова грузовика.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на трассе в Забайкальском крае погиб водитель военного грузовика. Машина на повороте, сломав дорожное ограждение, повисла над пропастью.
Читайте также:
На трассе «Байкал» погиб водитель военного грузовика
В Улан-Удэ водитель Audi Q7 устроил аварию
В Бурятии врачи борются за жизнь выжившего в смертельном ДТП
Четыре человека пострадали в ДТП в Улан-Удэ
В Улан-Удэ иномарка врезалась в Дом творчества
3 человека погибли в страшном ДТП в Бурятии