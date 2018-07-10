Следком начал проверку после пожара на Иркутском авиазаводе

На месте происшествия работают криминалисты аппарата следственного управления, следователи СКР, пожарные, сотрудники Роспотребнадзора. Специалистам предстоит установить возможные причины возгорания, а также оценить ущерб, нанесённый экологии.По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

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