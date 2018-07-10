Следком начал проверку после пожара на Иркутском авиазаводе

Также предстоит оценить ущерб, нанесённый экологии
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне днём произошёл крупный пожар
в одном из цехов Иркутского авиационного завода. Изначально пожар был потушен силами заводчан, однако через некоторое время произошёл второй хлопок, тогда потребовалась помощь пожарных.
Следственным комитетом начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
На месте происшествия работают криминалисты аппарата следственного управления, следователи СКР, пожарные, сотрудники Роспотребнадзора. Специалистам предстоит установить возможные причины возгорания, а также оценить ущерб, нанесённый экологии.
По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Также предстоит оценить ущерб, нанесённый экологии
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