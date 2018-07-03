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В Улан-Удэ водитель «Почты России» повредил несколько машин

В Улан-Удэ водитель «Почты России» повредил несколько машин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб был оценён более чем в 100 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали с улан-удэнца, уже бывшего водителя почты, в пользу филиала «Почты России» свыше 113 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Когда мужчина работал водителем почты, он совершил на служебной машине наезд на несколько автомобилей.

Стоимость восстановительного ремонта не покрыла сумму страхового возмещения, поэтому собственники авто обратились в суд о взыскании ущерба с филиала ФГУП «Почта России».

Почтовая служба выплатила сумму материального ущерба, причинённого в результате ДТП. А после этого работодатель обратился с иском в суд о взыскании средств с сотрудника.

– Судебным приставом было вынесено постановление о списании денежных средств с расчётных счетов должника, находящихся в банках, - комментирует Александр Мункуев, начальник Железнодорожного районного отдела УФССП России по Бурятии.

Кроме того в отношении бывшего водителя почты были вынесены постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, а также о запрете регистрационных действий на транспортное средство.

– В результате принятых мер с должника в пользу почтой службы взыскано свыше 113 тысяч рублей, которые в настоящий момент в полном объеме перечислены взыскателю, - уточняет Мункуев.

Ранее с виновника ДТП в пользу работодателя была взыскана сумма в размере около 75 тысяч рублей. Таким образом, мужчине пришлось выплатить из собственного кармана свыше 188 тысяч рублей за причиненный ущерб.









ДТП Почта России
 
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