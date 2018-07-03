В пригороде Улан-Удэ девушка устроила ДТП

Автоледи не заметила притормаживающий автомобиль и врезалась в него
Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня примерно в половине двенадцатого дня в посёлке Вахмистрово Тарбагатайского района Бурятии произошло ДТП.
По словам очевидцев, водитель за рулём «Тойота Саксид», включив левый поворотник, хотел свернуть в сторону ДТН «Багульник». Позади иномарки ехала девушка за рулём «Тойоты Спринтер», в которой находились дети, пристёгнутые удерживающими устройствами.
- Девушка не среагировала, что машина начала притормаживать для поворота, и совершила столкновение на скорости около 60 км/ч. От удара «Саксид» откинуло 3-4 метра, - уточняют свидетели аварии.
Обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Стали известны подробности ЧП с 5-летним мальчиком в Бурятии
Снижению способствует ремонт автодорог, заявляют в минтрансе
Автоледи не заметила притормаживающий автомобиль и врезалась в него
45-летний читинец приговорён к пожизненному лишению свободы за серию убийств
Мальчику проводят экстренную сложную операцию
Мужчина и женщина признаны виновными в мошенничестве
Мужчина осуждён за незаконное изготовление оружия
Люди спускались друг за другом и погибали
Ущерб был оценён более чем в 100 тысяч рублей
Незаконные рубки выявили в Заиграевском районе
Мужчины хотели заработать на сдаче незаконно напиленного леса
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров на общей площади около 25 га
Женщину проговорили к 2 годам условно
Авария произошла перед светофором
Проводится расследование