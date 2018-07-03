В пригороде Улан-Удэ девушка устроила ДТП













- Девушка не среагировала, что машина начала притормаживать для поворота, и совершила столкновение на скорости около 60 км/ч. От удара «Саксид» откинуло 3-4 метра, - уточняют свидетели аварии.



Обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. - Девушка не среагировала, что машина начала притормаживать для поворота, и совершила столкновение на скорости около 60 км/ч. От удара «Саксид» откинуло 3-4 метра, - уточняют свидетели аварии.Обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.















Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня примерно в половине двенадцатого дня в посёлке Вахмистрово Тарбагатайского района Бурятии произошло ДТП.По словам очевидцев, водитель за рулём «Тойота Саксид», включив левый поворотник, хотел свернуть в сторону ДТН «Багульник». Позади иномарки ехала девушка за рулём «Тойоты Спринтер», в которой находились дети, пристёгнутые удерживающими устройствами.