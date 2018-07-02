Вечером 1 июля на трассе Р-255 в районе села Еловка Тайшетского района сгорел гружённый кругляком лесовоз
По словам очевидцев, сначала воспламенились колёса, а следом за ними и драгоценный груз. Уже после огонь перешёл на кабину водителя, сообщает ИА «Тайшет 24».
На месте происшествия работали огнеборцы из пожарной части посёлка Юрты Тайшетского района.
В результате случившегося никто не погиб и не пострадал, уточняет «Тайшет.24».
В Иркутской области на трассе сгорел лесовоз
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