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В Иркутской области на трассе сгорел лесовоз

Происшествия, 
Вечером 1 июля на трассе Р-255 в районе села Еловка Тайшетского района сгорел гружённый кругляком лесовоз

По словам очевидцев, сначала воспламенились колёса, а следом за ними и драгоценный груз. Уже после огонь перешёл на кабину водителя, сообщает ИА «Тайшет 24».

На месте происшествия работали огнеборцы из пожарной части посёлка Юрты Тайшетского района.

В результате случившегося никто не погиб и не пострадал, уточняет «Тайшет.24».

пожар лесовозы
 
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