В Иркутске загорелся теплоход «Баргузин» с 78 пассажирами









В Иркутске сегодня в 12-м часу дня загорелся теплоход «Баргузин». К месту происшествия, на пристань «Ракета», были направлены 4 пожарно-спасательных подразделения и 20 человек личного состава.Пожар произошёл, когда судно с пассажирами находилось недалеко от берега. Капитан корабля принял решения вернуться обратно. Причалив к берегу, члены экипажа эвакуировали людей - 78 пассажиров.В первые минуты тушение производилось с борта соседнего теплохода. Прибывшие огнеборцы в считанные минуты ликвидировали пожар в моторном отсеке на площади 42 квадратных метров.- Верно принятые решения капитана судна «Баргузин» и слаженные действия членов экипажа и пожарных позволили минимизировать ущерб от возгорания и избежать более серьёзных последствий, - отмечают в МЧС.В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего уточняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.