В Бурятии разбился пьяный водитель

Машину с трупом обнаружили спустя несколько часов
В пригороде Улан-Удэ, в селе Сотниково Иволгинского района, произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, пьяный водитель за рулём «Жигулей» врезался в забор и погиб.
- Машина стояла с ночи, только днём, ближе к обеду, заметили. Открыли дверь, а там мужчина, у него голова синяя-синяя. Я был на месте трагедии и помогал вытаскивать труп. К тому моменту верхняя часть тела уже закоченела, - рассказывают свидетели происшествия.
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