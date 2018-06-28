В Бурятии разбился пьяный водитель









В пригороде Улан-Удэ, в селе Сотниково Иволгинского района, произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, пьяный водитель за рулём «Жигулей» врезался в забор и погиб.- Машина стояла с ночи, только днём, ближе к обеду, заметили. Открыли дверь, а там мужчина, у него голова синяя-синяя. Я был на месте трагедии и помогал вытаскивать труп. К тому моменту верхняя часть тела уже закоченела, - рассказывают свидетели происшествия.