Экс-директора центра плавания в Иркутске приговорили к 23 годам за педофилию

Ленинский суд Иркутска признал бывшего директора бассейна «Спартак» Эдуарда Рукосуева виновным в совершении развратных и насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Его приговорили к 23 годам строгого режима.
Следователи нашли доказательства по 69 эпизодам. В их числе мужеложство с подростками и их участие в съёмке порнофильмов. Расследование длилось почти два года, сообщают «Вести-Иркутск».
— Мы будем обжаловать этот приговор, потому что справедливым его не считаем ни в коем случае. Это всё, что я хочу сказать, — заявил осуждённый Эдуард Рукосуев.
Также Рукосуева лишили права после освобождения 15 лет заниматься работой с детьми и два года — занимать должности на государственной службе. Заключённому назначили принудительное наблюдение у врача-психиатра и в амбулаторных пунктах по месту отбытия наказания.
Как сообщал «Байкал-Daily»,с 2008 по 2015 годы Рукосуев работал инструктором по физкультуре одной из школ, а также старшим тренером одного из центров плавания в Иркутске. В это время он совершал насильственные действия сексуального характера, развратные действия и мужеложство в отношении несовершеннолетних на территории Иркутской области, Бурятии, в Москве и Санкт-Петербурге. С ребятами он ездил на соревнования и спортивные сборы.
На время следствия Рукосуев был заключён под стражу. С занимаемых должностей его уволили в весной 2015 года.
Также Рукосуева лишили права после освобождения 15 лет заниматься работой с детьми и два года — занимать должности на государственной службе. Заключённому назначили принудительное наблюдение у врача-психиатра и в амбулаторных пунктах по месту отбытия наказания.
Как сообщал «Байкал-Daily»,с 2008 по 2015 годы Рукосуев работал инструктором по физкультуре одной из школ, а также старшим тренером одного из центров плавания в Иркутске. В это время он совершал насильственные действия сексуального характера, развратные действия и мужеложство в отношении несовершеннолетних на территории Иркутской области, Бурятии, в Москве и Санкт-Петербурге. С ребятами он ездил на соревнования и спортивные сборы.
На время следствия Рукосуев был заключён под стражу. С занимаемых должностей его уволили в весной 2015 года.