Экс-директора центра плавания в Иркутске приговорили к 23 годам за педофилию

Ленинский суд Иркутска признал бывшего директора бассейна «Спартак» Эдуарда Рукосуева виновным в совершении развратных и насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Его приговорили к 23 годам строгого режима.

Следователи нашли доказательства по 69 эпизодам. В их числе мужеложство с подростками и их участие в съёмке порнофильмов. Расследование длилось почти два года, сообщают «Вести-Иркутск».

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