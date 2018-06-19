Сошли пять вагонов
Вчера, как сообщал «Байкал-Daily», в 13:40 в границах сортировочной горки станции Тайшет Иркутской области при отправлении состава произошёл сход пяти грузовых вагонов с углём.
- Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет. Задержек пассажирских поездов дальнего и пригородного следования нет, - сообщала пресс-служба ВСЖД.
По факту Тайшетская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По факту схода вагонов с углём в Иркутской области идёт проверка
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина скрывался от суда полгода
Сотрудники УФСБ провели обыск в квартире мужчины
Сошли пять вагонов
Смертельный случай вновь произошёл на станции Заудинский
Горели жилые дома
Очередная вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Улан-Удэ
Клещи покусали уже более 2 тысяч человек в Бурятии
Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело, но родственники намерены наказать врачей
Родственники безуспешно искали пропавшего мужчину
На территории крупного предприятия горят нефтепродукты
Водитель получил небольшие травмы
Родные умершей вдовы участника войны оказались шокированы справкой о смерти
Две трагедии на воде за один выходной день зафиксированы в Иркутской области
В Уфе уроженец Улан-Удэ угнал 3 автомобиля, два из них он успел реализовать до задержания
Под суд пойдёт бывший высокопоставленный сотрудник агентства лесного хозяйства