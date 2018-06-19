По факту схода вагонов с углём в Иркутской области идёт проверка

Сошли пять вагонов



Вчера, как сообщал «Байкал-Daily», в 13:40 в границах сортировочной горки станции Тайшет Иркутской области при отправлении состава произошёл сход пяти грузовых вагонов с углём.



- Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет. Задержек пассажирских поездов дальнего и пригородного следования нет, - сообщала пресс-служба ВСЖД.



По факту Тайшетская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.







