19 Июня

18 Июня

Популярное

По факту схода вагонов с углём в Иркутской области идёт проверка

Происшествия, 
Сошли пять вагонов

Вчера, как сообщал «Байкал-Daily», в 13:40 в границах сортировочной горки станции Тайшет Иркутской области при отправлении состава произошёл сход пяти грузовых вагонов с углём.

- Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет. Задержек пассажирских поездов дальнего и пригородного следования нет, - сообщала пресс-служба ВСЖД.

По факту Тайшетская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



сход с рельсов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин осуждён за хранение дома боеприпасов
Происшествия, 19.06.2018
Сотрудники УФСБ провели обыск в квартире мужчины
В Улан-Удэ мужчину убило током на железной дороге
В Улан-Удэ мужчину убило током на железной дороге
Происшествия, 19.06.2018
Смертельный случай вновь произошёл на станции Заудинский
В Улан-Удэ посетители кафе подхватили сальмонеллез
В Улан-Удэ посетители кафе подхватили сальмонеллез
Происшествия, 19.06.2018
Очередная вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Улан-Удэ
В Бурятии зафиксирован первый случай клещевого энцефалита
В Бурятии зафиксирован первый случай клещевого энцефалита
Происшествия, 19.06.2018
Клещи покусали уже более 2 тысяч человек в Бурятии
Многодетная мать в Бурятии умерла из-за неверного диагноза
Многодетная мать в Бурятии умерла из-за неверного диагноза
Происшествия, 19.06.2018
Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело, но родственники намерены наказать врачей
Житель Иркутской области зарезал и спрятал тело приятеля
Происшествия, 19.06.2018
Родственники безуспешно искали пропавшего мужчину
В Братске горит лесопромышленный комплекс (фото)
В Братске горит лесопромышленный комплекс (фото)
Происшествия, 19.06.2018
На территории крупного предприятия горят нефтепродукты
В Чите автомобиль ОВО провалился в яму на дороге
В Чите автомобиль ОВО провалился в яму на дороге
Происшествия, 19.06.2018
Водитель получил небольшие травмы
В Бурятии врачи пытаются схитрить после смерти женщины
В Бурятии врачи пытаются схитрить после смерти женщины
Происшествия, 19.06.2018
Родные умершей вдовы участника войны оказались шокированы справкой о смерти
В Иркутской области утонули двое мужчин
Происшествия, 19.06.2018
Две трагедии на воде за один выходной день зафиксированы в Иркутской области
Улан-удэнца осудили в Уфе за угон трёх иномарок
Происшествия, 19.06.2018
В Уфе уроженец Улан-Удэ угнал 3 автомобиля, два из них он успел реализовать до задержания
В Иркутской области экс-лесника будут судить за взятку в 400 тысяч
Происшествия, 19.06.2018
Под суд пойдёт бывший высокопоставленный сотрудник агентства лесного хозяйства

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^