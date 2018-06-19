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Многодетная мать в Бурятии умерла из-за неверного диагноза

Многодетная мать в Бурятии умерла из-за неверного диагноза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело, но родственники намерены наказать врачей

Родственники погибшей жительницы Прибайкальского района Бурятии пытаются уже третий год наказать врачей.

Екатерине было 49 лет, она воспитывала 4 детей, одному из которых не исполнилось ещё 14 лет. Женщина готовилась к своему юбилею, который должен был быть через месяц. В ночь с 8 на 9 января 2015 года ей стало плохо, её увезли на «скорой» в Ильинскую больницу.

- Там ей поставили диагноз – панкреатит. Назначили лечение, но лучше не становилось. Через три дня, когда живот уже увеличился и тело опухло, врачи отправили её в Турунтаевскую больницу, – рассказала «Байкал-Daily» Ольга, дочь погибшей Екатерины Емигеновой.

В больнице женщину прооперировали и выяснили, что у неё уже осложнение язвы - абсцесс. В тяжёлом состоянии Екатерину транспортировали в республиканскую больницу.

Там она находилась 2 недели, но из-за лопнувшей язвы были поражены все внутренние органы, начался необратимый процесс.

Мать четверых детей не удалось спасти. Она умерла 26 января.

В суде установили, что врачи Ильинской больницы не делали никаких анализов, ЭКГ и УЗИ органов брюшной полости. Проигнорировали обязательную проверку «печёночной тупости». Госпитализировали женщину с подозрением на острую хроническую патологию органов брюшной области в стационар, где нет возможности проведения обследования.

- Мы подали исковое заявление в Советский суд. Суд обязал Ильинскую больницу выплатить нам полмиллиона рублей моральной компенсации, – рассказала Ольга.

Но уголовное дело из-за врачебной халатности Следственный комитет возбуждать отказался из-за отсутствия необходимых материалов. Отказ был дан, несмотря на то, что дочь погибшей женщины пришла с приговором суда.

На этом Ольга останавливаться не собирается.

- Я пойду снова и снова, буду биться до конца, чтобы наказать врачей, погубивших мою маму, – заявила она.
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