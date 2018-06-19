В Бурятии врачи пытаются схитрить после смерти женщины

Родные умершей вдовы участника войны оказались шокированы справкой о смерти



В субботу, 2 июня, 87-летняя жительница села Ильинка, вдова участника Великой Отечественной войны занемогла. Как рассказала «Байкал-Daily» дочь пожилой женщины, у матери была повышенная температура, боль во всём теле, падало давление. Родные вызвали скорую помощь, но женщину не госпитализировали.



В понедельник, 4 июня, ничего не изменилось, и, по словам нашей дочери пенсионерки, они вызвали врача на дом. Но пришла девушка, которая представилась как патронажная сестра. Послушала, сказала, что всё нормально, это простудное заболевание, назначила лекарства и пообещала посоветоваться с лечащим врачом.



- Впоследствии оказалось, что это девочка - студентка 5 курса, которая вообще не имела права подходить к пациенту, - возмущается женщина.



Лечащего врача больная ждала до среды. Родные не выдержали и несколько раз вызывали вновь скорую, фельдшеры даже сделали кардиограмму.



По словам дочери пациентки, врач пришёл только в четверг, в полдень и сразу отправил на госпитализацию. В 12 часов пожилую женщину увезли в Ильинскую больницу, но дочь настояла на переводе в Улан-Удэ. Врачи перед отправкой в республиканский центр начали проводить процедуры – капельницы, уколы. Но в 15 часов больная умерла.



Справку о смерти матери за подписью главного врача женщине выдали через 9 дней со дня смерти. Когда родные начали читать, удивились написанному.



- В справке о смерти указали, что моя мама умерла дома. Ещё подчёркнуто самоубийство. Причиной смерти указана сердечная недостаточность правого желудочка, - рассказывает наша собеседница. - Хочу в глаза врачу посмотреть.



По её словам, все соседи могут подтвердить, что пожилую женщину увезли в больницу.



Родные собираются написать заявление в правоохранительные органы, чтобы прошла проверка по данному факту.







