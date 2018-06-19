Улан-удэнца осудили в Уфе за угон трёх иномарок

В Уфе уроженец Улан-Удэ угнал 3 автомобиля, два из них он успел реализовать до задержания



В 2016 году уроженец Улан-Удэ решил совершать кражи автомобилей, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на источник в прокуратуре.



Для этого мужчина приобрёл в Интернете специальный универсальный ключ – свёртыш для взлома и запуска двигателя. С октября 2016 по ноябрь 2017 года ночью с помощью ключа злоумышленник похитил 3 автомобиля марки «Hyundai SOLARIS». Две автомобиля угонщик реализовал в Самаре, а при перегоне третьего автомобиля его по ориентировке задержали сотрудники ДПС.



Сумма ущерба автомобилистам составила около 1,5 млн. рублей.



Суд приговорил автоугонщика к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также взыскал сумму причинённого ущерба.



