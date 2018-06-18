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Туристов на Байкале в Бурятии обкрадывают по ночам

Происшествия, 
Туристов призывают не брать с собой ювелирные украшения и ценности

Анализ преступлений, совершённых в прибрежной зоне озера Байкал показывает, что большинство краж личного имущества граждан, в том числе из автомашин, происходит по ночам. Преступления чаще всего совершаются с 23 до 6 часов утра. Об этом сообщает администрация Прибайкальского района Бурятии.

Преступления обусловлены прежде всего беззаботным поведением граждан, личной невнимательностью, халатным отношением к сохранности своего имущества и чрезмерным употреблением спиртных напитков на отдыхе.

- Не оставляйте без присмотра сумки, кошельки, пластиковые карты, личные документы, сотовые телефоны, фото- и видео- аппаратуру и другие ценные вещи, а также внимательно следить за поведением детей в зоне отдыха. Уходя из помещений временного пребывания, закрывайте входные двери коттеджей, домов отдыха, а также не забывайте закрывать форточки, окна. Не оставляйте открытыми и без присмотра свой личный автотранспорт, палатки. Ложась отдыхать, также не забывайте закрывать окна, форточки, двери, замыкать автомашины и ставить их на сигнализацию. Не злоупотребляйте спиртными напитками, чтобы не стать жертвой совершения преступления. Не берите с собой без лишней необходимости на отдых ювелирные украшения, крупные суммы денег, - обращаются местные власти к туристам. 
кража Байкал
 
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