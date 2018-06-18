18 Июня

17 Июня

Популярное

Улан-удэнцев напугало сообщение о похитителе ребёнка с бомбой

Улан-удэнцев напугало сообщение о похитителе ребёнка с бомбой
Происшествия, 
Однако информация не подтверждается

Накануне, 17 июня, в паблике «Аноним 03» появилось эмоциональное сообщение улан-удэнки о том, что якобы днём на игровой площадке неизвестный мужчина в алкогольном опьянении, угрожая взрывом бомбы, испугал и выгнал с площадки детей. Кроме того, по словам горожанки, он попытался похитить её младшего трёхлетнего сына.

«Это был ужас, когда он вырывал его из моих рук, дети напуганы, родители - в шоке. Вызвали милицию, его забрали. И что вы думаете? Через несколько часов его отпустили, так как нет состава преступления! Пустота и дрожь по телу, очень обидно, что в нашей стране нет ни закона, ни статьи, которая защитит наших детей! Будьте бдительны, берегите своих деток!» – говорится в сообщении.

Улан-удэнцы активно репостят запись, оставляя возмущённые комментарии: «Наказать негодяя! Это не должно остаться безнаказанным!», «Мда. Страшно здесь жить становится», «Как нет состава преступления, если схватил ребенка и угрожал бомбой?», «В нашей стране нет ни закона, ни статьи» - вот так вот, печально».

В пресс-службе МВД по Бурятии не стали комментировать произошедшее.

Однако, по данным нашего источника, такого случая в Улан-Удэ не было зафиксировано. Также никто не подавал заявления о подобном ЧП. Источник предполагает, что данное сообщение является фейковым, причины его появления неизвестны.

похищение человека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Туристов на Байкале в Бурятии обкрадывают по ночам
Происшествия, 18.06.2018
Туристов призывают не брать с собой ювелирные украшения и ценности
В Бурятии умер спасённый рыбак
В Бурятии умер спасённый рыбак
Происшествия, 18.06.2018
Его лодка перевернулась на Гусином озере
Жительница Иркутской области убила мать
Происшествия, 18.06.2018
Женщина была сильно пьяна в этот момент
В Улан-Удэ в ДТП попала фура с тракторами
В Улан-Удэ в ДТП попала фура с тракторами
Происшествия, 18.06.2018
Из-за экстренного торможения пострадал ценный груз дальнобойщика
Жительница Забайкалья купила водительские права в Интернете
Происшествия, 18.06.2018
Теперь жительница города Борзя предстанет перед судом
Иркутский альпинист погиб в Альпах
Иркутский альпинист погиб в Альпах
Происшествия, 18.06.2018
Трагедия произошла на высоте около 3,8 тысяч метров над уровнем моря
В Улан-Удэ выгорел балкон
Происшествия, 18.06.2018
Инцидент произошёл в Октябрьском районе
В Бурятии потушили крупный лесной пожар
В Бурятии потушили крупный лесной пожар
Происшествия, 18.06.2018
Он действовал в Прибайкальском районе
Американский студент погиб на Байкале
Американский студент погиб на Байкале
Происшествия, 17.06.2018
Американский студент из Техасского университета погиб во время экскурсии на остров Ольхон
В Улан-Удэ нетрезвый виновник ДТП пробил себе череп (фото)
В Улан-Удэ нетрезвый виновник ДТП пробил себе череп (фото)
Происшествия, 17.06.2018
Накануне в 47 квартале нетрезвый водитель «Тойоты Карина» догнал впереди идущую машину

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^