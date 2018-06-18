Улан-удэнцев напугало сообщение о похитителе ребёнка с бомбой

Однако информация не подтверждается



Накануне, 17 июня, в паблике «Аноним 03» появилось эмоциональное сообщение улан-удэнки о том, что якобы днём на игровой площадке неизвестный мужчина в алкогольном опьянении, угрожая взрывом бомбы, испугал и выгнал с площадки детей. Кроме того, по словам горожанки, он попытался похитить её младшего трёхлетнего сына.



«Это был ужас, когда он вырывал его из моих рук, дети напуганы, родители - в шоке. Вызвали милицию, его забрали. И что вы думаете? Через несколько часов его отпустили, так как нет состава преступления! Пустота и дрожь по телу, очень обидно, что в нашей стране нет ни закона, ни статьи, которая защитит наших детей! Будьте бдительны, берегите своих деток!» – говорится в сообщении.



Улан-удэнцы активно репостят запись, оставляя возмущённые комментарии: «Наказать негодяя! Это не должно остаться безнаказанным!», «Мда. Страшно здесь жить становится», «Как нет состава преступления, если схватил ребенка и угрожал бомбой?», «В нашей стране нет ни закона, ни статьи» - вот так вот, печально».



В пресс-службе МВД по Бурятии не стали комментировать произошедшее.



Однако, по данным нашего источника, такого случая в Улан-Удэ не было зафиксировано. Также никто не подавал заявления о подобном ЧП. Источник предполагает, что данное сообщение является фейковым, причины его появления неизвестны.



