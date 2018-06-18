В Бурятии умер спасённый рыбак

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Жительница Иркутской области убила мать Происшествия, Женщина была сильно пьяна в этот момент

Американский студент погиб на Байкале Происшествия, Американский студент из Техасского университета погиб во время экскурсии на остров Ольхон

В Бурятии ликвидирован крупный лесной пожар Происшествия, 16 июня проводились работы по тушению 8 лесных пожаров в Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах Бурятии