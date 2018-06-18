Его лодка перевернулась на Гусином озере
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 17 июня, на озере Гусином в Селенгинском районе Бурятии перевернулась резиновая лодка с 56-летним рыбаком.
Мужчина из-за порывов ветра и волн не мог выбраться на сушу. Вызвала подмогу его жена. Прибывшие спасатели доставили рыбака на берег. Его состояние спасатели оценили как удовлетворительное, заявили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Однако сегодня стало известно, что спасённый рыбак скончался спустя некоторое время после спасения. Похороны мужчины состоятся в среду, сообщил «Байкал-Daily» друг погибшего. Близкие обвинили в произошедшем спасателей.
- Они его просто вытащили на берег, бросили и уехали. В итоге его не довезли до больницы, и он умер. Они его просто вытащили, сказали: «Вы его укутайте, отогрейте, и уехали», - возмущённо рассказал друг погибшего.
В свою очередь, в агентстве ГО и ЧС информацию о том, что спасатели бросили мужчину на берегу, опровергли. Здесь заявили, что близкие спасённого сами отказались от медицинской помощи, поэтому специалисты уехали с места ЧП.
- Спасатели эвакуировали его на берег, напоили горячим чаем, укутали. И от медицинской помощи они отказались. Вообще в таких случаях спасатели вызывают скорую помощь человеку, либо сами доставляют его в медучреждение, - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По словам спасателей, в тот день мужчина находился в воде в жилете, в 1 километре от берега, глубина в том месте составляла около 7 метров.
В Бурятии умер спасённый рыбак
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