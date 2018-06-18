ЧП произошло на озере Гусином
17 июня работники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы спасли мужчину в Селенгинском районе Бурятии. Резиновая лодка с рыбаком перевернулась на озере Гусином, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
56-летний мужчина из-за порывов ветра и волн не мог выбраться на сушу. Прибывшие спасатели доставили рыбака на берег.
- О происшествии сообщила жена, она была на берегу. Мужчина находился в воде в жилете, в 1 километре от берега, глубина в том месте около 7 метров, - сообщил начальник поисково-спасательного отряда № 3 БРПСС Василий Коновалов.
Медицинская помощь мужчине не потребовалась, его состояние спасатели оценили как удовлетворительное. К поисково-спасательным работам были привлечены 2 человека и 2 единицы техники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Спасатели предупреждают: рыбакам нужно заранее уточнять прогноз погоды, не отплывать далеко от берега, в особенности на гребных судах. «Не выходите на водоем в ветреную погоду, а также в темное время суток. Необходимо всегда надевать спасательные жилеты и иметь средства связи», - призывают спасатели.
В Бурятии спасли перевернувшегося на лодке рыбака
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