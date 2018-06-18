Женщина была сильно пьяна в этот момент
Жительница деревни Головновки Жигаловского района Иркутской области осуждена за смерть своей матери. Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Трагедия произошла в марте 2018 года. У женщины, находящейся в сильном алкогольном опьянении, возникла ссора с её матерью. В ходе ссоры дочь нанесла ей удар ножом, от нанесённого ранения женщина скончалась.
Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Жительница Иркутской области убила мать
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