Теперь жительница города Борзя предстанет перед судом
29-летняя жительница Борзи пойдёт под суд за использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В июле 2017 года обвиняемая за 30 тысяч рублей заказала в Интернете водительское удостоверение, выкупив в почтовом отделении посылку. Впервые использовать подложный документ она решилась 28 января 2018 года, предъявив его сотрудникам ГИБДД, которые без труда установили подделку.
Экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение изготовлено не производством «Госзнак», а представляет собой склеенные листы бумаги, покрытые полимерной пленкой.
Вину в совершенном преступлении женщина не признала, настаивая на том, что она не сомневалась в подлинности заказанного удостоверения, а обучение, в том числе и вождению, она проходила онлайн.
Обвиняемой грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев.
Жительница Забайкалья купила водительские права в Интернете
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