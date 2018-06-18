Его он купил у неизвестного дальнобойщика
В Ангарский городской суд поступило уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который совершил незаконный оборот этилового спирта без соответствующей лицензии, сообщает пресс-служба суда.
В сентябре прошлого года мужчина приобрёл у незнакомого ему дальнобойщика более 5000 литров этилового спирта. Канистры со спиртосодержащей жидкостью он хранил в одном из гаражей ГСК «Майск-2».
Спустя полгода мужчине необходимо было освободить гараж, поскольку он хотел поменять ворота. В один из вечеров он стал грузить канистры в машину, чтобы перевезти их в другое место. В это время из мимо проезжающей машины вышли сотрудники УМВД, которые заинтересовались происходящим.
Ангарчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст. 171.3 УК РФ.
- Летом прошлого года президент Российской Федерации подписал федеральный закон об усилении ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Теперь санкция ч.1 ст. 171.3 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет, - уточнили в Ангарском городском суде.
Ангарчанина будут судить за покупку 5 тысяч литров этилового спирта
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