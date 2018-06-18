В Улан-Удэ выгорел балкон

Инцидент произошёл в Октябрьском районе



Накануне на улице Шумяцкого в Улан-Удэ из-за неосторожности во время курения загорелся балкон на первом этаже пятиэтажки. Огонь повредил балкон на площади 2 квадратных метра.



Ущерб составил 15 тысяч рублей, виновник устанавливается.



Пожар потушили за 10 минут шесть человек и две единицы техники, сообщают оперативные службы города.

