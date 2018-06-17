Американский студент погиб на Байкале

Американский студент из Техасского университета погиб во время экскурсии на остров Ольхон



Речь идет о Элмере Ариетте, который в США изучал архитектуру. Он участвовал в программе академических обменов и учился в Иркутске. Экскурсия состоялась 16 июня, в ней участвовало 20 человек. Ариетта, как отмечается, «получил травму при падении», после чего погиб.



В заявлении вуза говорится, что представители Техасского университета находятся в контакте с родителями погибшего и готовы предоставить необходимое содействие. Как следует из документа, психологи «направляются в Иркутск, чтобы поддержать студентов, которые все еще там. Сколько именно студентов из США сейчас в Иркутске, в заявлении не разъясняется, сообщает ТАСС.

