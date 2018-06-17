В Бурятии ликвидирован крупный лесной пожар

16 июня проводились работы по тушению 8 лесных пожаров в Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах Бурятии



По состоянию на 0.00 часов 17 июня 3 очага ликвидировано, в том числе крупный очаг в Прибайкальском районе, на площади около 190 га. Еще один очаг локализован, и 4 продолжает действовать. Площадь действующих и локализованных очагов на сегодняшний день составляет около 130 га.



Всего за сутки было задействовано более 280 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской авиабазы авиационной охраны лесов и привлеченных лесопользователей. К тушению лесных пожаров привлечено 59 единиц лесопожарной техники.



Кроме того, на территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 5 термоточек в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.



На территории республики действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44, сообщает пресс-служба РАЛХ.

