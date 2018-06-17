В Бурятии на трассе сгорел автомобиль

Сообщение о пожаре на трассе Бодайбо-Таксимо поступило в 4.40 17-го июня



В результате автомобиль сгорел. Пожар ликвидирован в 05.20. На ликвидацию пожара было задействовано 3 человека и 1 единица техники, сообщает ГУ МЧС по РБ.

