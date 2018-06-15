В Бурятии грозы стали причиной новых лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии возникло 8 новых очагов возгораний



Все они возникли в результате грозовой активности, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Всего 14 июня проводились работы по тушению 12 лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах Бурятии. По состоянию на 0.00 часов 15 июня, 6 очагов ликвидировано, один очаг локализован, ещё 5 лесных пожаров продолжает действовать в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Площадь действующих и локализованных очагов на сегодняшний день составляет около 180 га.



Всего за сутки было задействовано более 340 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской авиабазы авиационной охраны лесов и привлеченных лесопользователей. К тушению лесных пожаров привлечено 80 единиц лесопожарной техники.



Кроме того, на территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 5 термоточек в Муйском и Северо-Байкальском районах в зоне контроля.



- Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён, - поясняют в агентстве лесного хозяйства.



На территории Бурятии действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.



