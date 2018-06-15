Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июня

14 Июня

Популярное

В Бурятии грозы стали причиной новых лесных пожаров

В Бурятии грозы стали причиной новых лесных пожаров
Происшествия,  Фото:РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии возникло 8 новых очагов возгораний

Все они возникли в результате грозовой активности, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Всего 14 июня проводились работы по тушению 12 лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах Бурятии. По состоянию на 0.00 часов 15 июня, 6 очагов ликвидировано, один очаг локализован, ещё 5 лесных пожаров продолжает действовать в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Площадь действующих и локализованных очагов на сегодняшний день составляет около 180 га.

Всего за сутки было задействовано более 340 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской авиабазы авиационной охраны лесов и привлеченных лесопользователей. К тушению лесных пожаров привлечено 80 единиц лесопожарной техники.

Кроме того, на территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 5 термоточек в Муйском и Северо-Байкальском районах в зоне контроля.

- Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён, - поясняют в агентстве лесного хозяйства.

На территории Бурятии действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Китаец пытался вывезти из Забайкалья 14 клыков в карманах
Китаец пытался вывезти из Забайкалья 14 клыков в карманах
Происшествия, 15.06.2018
Их обнаружила служебная собака Читинской таможни
В Бурятии грозы стали причиной новых лесных пожаров
В Бурятии грозы стали причиной новых лесных пожаров
Происшествия, 15.06.2018
За прошедшие сутки в Бурятии возникло 8 новых очагов возгораний
В Забайкалье происходят пожары из-за падения опор ЛЭП
Происшествия, 15.06.2018
После вмешательства прокуратуры были заменены изношенные опоры высоковольтных линий электропередач
Улан-удэнцы сами потушили пожар на кухне
Происшествия, 15.06.2018
Огонь был ликвидирован до приезда пожарных
В Улан-Удэ легковушка встала на крышу (фото)
В Улан-Удэ легковушка встала на крышу (фото)
Происшествия, 15.06.2018
Инцидент произошёл в Октябрьском районе Улан-Удэ
В Бурятии возбудили дело за хищение зданий курорта «Нилова Пустынь»
В Бурятии возбудили дело за хищение зданий курорта «Нилова Пустынь»
Происшествия, 15.06.2018
Здание ванного корпуса, спелеокамеру и пансионат незаконно передали частной компании
В Чите серийная воровка орудовала в «Л’Этуаль», «Светофоре», «FixPrice»
Происшествия, 15.06.2018
Она пыталась воровать всё, что можно, - от колбас до носков
Четыре виновника лесных пожаров в Бурятии заплатят за тушение
Четыре виновника лесных пожаров в Бурятии заплатят за тушение
Происшествия, 15.06.2018
Мужчины грубо нарушили требования пожарной безопасности
У матери-одиночки в Улан-Удэ сгорел дом
У матери-одиночки в Улан-Удэ сгорел дом
Происшествия, 15.06.2018
Женщина с двумя детьми просит у неравнодушных людей помощи
Иркутская полиция: Мошенники предлагают путёвки в интернете
Происшествия, 14.06.2018
Стражи порядка просят внимательнее выбирать сайт для покупки путёвок
В Улан-Удэ «Аккорд» врезался в «Исис»
В Улан-Удэ «Аккорд» врезался в «Исис»
Происшествия, 14.06.2018
ДТП произошло перед пешеходным переходом
В Улан-Удэ грузовик врезался в легковушку
В Улан-Удэ грузовик врезался в легковушку
Происшествия, 14.06.2018
Авария произошла сегодня днём

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^