Мужчины грубо нарушили требования пожарной безопасности
Прокуратура Кижингинского района промониторила причины возникновения лесных пожаров в прошлом году. Оказалось, что четыре возгорания возникли на территории Кудунского и Кижингинского лесничеств по вине местных жителей, которые грубо нарушили требования пожарной безопасности.
В мировой и Хоринский районный суд к четырём гражданам, виновникам лесных пожаров, были предъявлены иски о взыскании средств, затраченных на тушение. Общая сумма претензий составила 230 тысяч рублей.
Судами исковые заявления удовлетворены. Деньги будут взысканы и перечислены в бюджет республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Четыре виновника лесных пожаров в Бурятии заплатят за тушение
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Здание ванного корпуса, спелеокамеру и пансионат незаконно передали частной компании
Она пыталась воровать всё, что можно, - от колбас до носков
Мужчины грубо нарушили требования пожарной безопасности
Стражи порядка просят внимательнее выбирать сайт для покупки путёвок
ДТП произошло сегодня днём
Был наказан врач-психиатр
ДТП произошло перед пешеходным переходом
Авария произошла сегодня днём
Спастись удалось лишь хозяину судна
Он также уничтожил телефоны бывшей возлюбленной
Он не может двигаться, упав с грузовика
Мальчика обнаружили на остановке
Огонь тушили больше часа
Житель Усть-Удинского района предстанет перед судом за повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнём
В Иркутске осуждены мужчины, специализирующиеся на магазинных кражах