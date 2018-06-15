Четыре виновника лесных пожаров в Бурятии заплатят за тушение

Мужчины грубо нарушили требования пожарной безопасности



Прокуратура Кижингинского района промониторила причины возникновения лесных пожаров в прошлом году. Оказалось, что четыре возгорания возникли на территории Кудунского и Кижингинского лесничеств по вине местных жителей, которые грубо нарушили требования пожарной безопасности.



В мировой и Хоринский районный суд к четырём гражданам, виновникам лесных пожаров, были предъявлены иски о взыскании средств, затраченных на тушение. Общая сумма претензий составила 230 тысяч рублей.



Судами исковые заявления удовлетворены. Деньги будут взысканы и перечислены в бюджет республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

