15 Июня

14 Июня

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В Чите серийная воровка орудовала в «Л’Этуаль», «Светофоре», «FixPrice»

Происшествия, 
Она пыталась воровать всё, что можно, - от колбас до носков

28-летняя читинка предстанет перед судом по обвинению в 15 кражах из магазинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Женщина с ноября 2017 года по февраль 2018 года воровала в торговых залах магазинов«Спутник», «FixPrice», «Маркет», «Арбат», «Народный», «Продмикс», «GloriaJeans», «Л’Этуаль», «Центральный», «Светофор», «Привоз». Стоимость украденного не превышала 2,5 тыс. рублей.

Среди похищенного товара были торты, колбасы, конфеты, сыр, семечки, фаршированные блины, пельмени, кофе, лапша, вафли, мороженое, жевательная резинка, пиво, вина, водка, мыло, бальзамы, крема, женские брюки и носки, парфюмерная вода.

Похищенное она складывала в свою сумку, с которой в последующем пыталась выйти через кассы и антикражные ворота магазинов.

В 13 случаях женщина при выходе из магазина была задержана продавцами и сотрудниками магазина. В двух случаях с похищенным имуществом она скрылась с места преступления.

- Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), в связи с чем, при совершении повторного мелкого хищения органом предварительного расследования по всем фактам ее действия квалифицированы уже по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию), из них по 13 фактам – как покушение на преступление, - поясняют в прокуратуре.

Санкция ст. 158.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.


кража
 
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