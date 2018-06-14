Иркутская полиция: Мошенники предлагают путёвки в интернете

Стражи порядка просят внимательнее выбирать сайт для покупки путёвок



Иркутские полицейские призывают граждан быть бдительными, покупая туристические путёвки в интернете. По словам стражей порядка, летом активизируются мошенники, создаваясайты-двойники. Кроме того, они распространяют путёвки со всевозможными скидками и акциями.



- Зачастую обман интернет-пользователей происходит по следующей схеме: человек бронирует гостиницу на сайте, в свою очередь, аферисты предлагают произвести предоплату или оплатить полную стоимость путёвки, путём перевода денежных средств на реквизиты банковской карты. Далее сайт бесследно исчезает, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



По словам полицейских, только за последний месяц жертвами мошенников сталижители разных регионов России. Стражи порядка настоятельно рекомендуют убедиться в добросовестности сайта, на котором размещено предложение, поинтересоваться репутацией турфирмы, в которой планируется приобретение путёвки.





