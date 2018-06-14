В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ниссан»













Одна из иномарок получила серьёзную вмятину на передней двери.



К счастью, обошлось без пострадавших.





Сегодня в 16:00 часов на улице Зои Космодемьянской произошла небольшая дорожная авария.Выезжая со стороны Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных, водитель Toyota Allex не уступил Nissan Primera, имевшему преимущественное право проезда. В результате произошло столкновение.