В Улан-Удэ в тройном ДТП загорелась легковушка (видео)

















По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.



От удара «Форестер» загорелся. На место приехали пожарные и быстро устранили возгорание. Передняя часть автомобиля серьёзно пострадала. Также механические повреждения получил автобус и мотоцикл.













Из-за аварии образовалась автомобильная пробка, также вокруг собралась толпа зевак.

























В субботу, 9 июня, в половине восьмого вечера, на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. По словам очевидцев, «Субару Форестер» столкнулся с автобусом «Каунти». После этого автобус по касательной врезался в проезжавшего мимо мотоциклиста.По сообщениям свидетелей аварии, мотоциклист попытался скрыться с места ДТП, однако его остановили сотрудники ГИБДД. На видеокадрах запечатлён момент задержания байкера.